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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية تكشف تفاصيل انطلاق أكبر مشروع قومي للمستودعات الاستراتيجية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، انطلاق أكبر مشروع قومي للمستودعات الاستراتيجية في محافظات "الشرقية والسويس والفيوم والأقصر" لتحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.  

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية يستهدف تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، موضحا إن المشروع خير دليل علي أن "الإنسان محور التنمية" هو المحرك الرئيسي لكل جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، الحكومة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية، والنهوض بالسياسات الزراعية لزيادة الإنتاج إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، مؤكدا على دعم جهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وكذا تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.

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