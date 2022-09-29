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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدءا من الغد.. تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة بالمنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انه بدءاً من غداً الجمعة الموافق 30 من سبتمبر الجاري، سيتم تطبيق مواعيد العمل الشتوية طبقا للقرار الصادر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية في إطار تكليفات.

أوضح المحافظ، ان مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية ستكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساءا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

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وأضاف المحافظ، ان مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

قال المحافظ، إنه وفقا للقرار فسوف يستثني من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كلف المحافظ، رؤساء المراكز التسع، بالمرور الميداني والمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك القرارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال رصد مخالفات لتلك القرارات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

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