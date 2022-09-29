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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آدم محمود يكشف تفاصيل مشاركته في مسابقة المبدع الصغير

أدم محمود
أدم محمود

قال الطفل أدم محمود رمضان الفائز بجائزة الدولة لـ المبدع الصغير والبالغ من العمر 12 سنة ويقيم في محافظة كفر الشيخ، إنه قام بكتابة قصة ادم المغرور وكريم لا يلعب معي وحلمي للعالمية وطريقي للجمهورية.

أضاف آدم خلال لقائه في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع على قناة سي بي سي الفضائية؛ أنه كتب قصة قصيرة عن ادم المغرور تروى موقف عن متنمر، وذلك عندما فاز بمسابقة المشروع الوطني للقراءة وكانت صورته معلقه بالمدرسة وقام احد التلاميذ بقطعها فأراد سرد ذلك الموقف من خلال قصته.

أوضح آدم أن عند عودتهم للمنزل سرد الموقف لوالدته وكله حزن فقالت له احكي في قصه عن هذا الموقف وعن الشعور الذي تشعر به؛ مضيفا ان عند كتابته القصة شعر بالراحة.

أشار ادم إلى انه عند زياره معرض القاهرة الدولي للكتاب وجد اعلان عن جائزه الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، فأراد الاشتراك وقدم ثلاث قصص من تأليفه وفاز بالجائزة على الرغم من ان هذه التجربة الأولى له في الكتابة.
 

المبدع الصغير محافظة كفر الشيخ منى الشاذلى

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