ضياء رشوان: الرئيس السيسي أعرب عن امتنانه لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد

قال الإعلامي ضياء رشوان نقيب الصحفيين إن اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص، أهدت الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزتها الدولية والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأضاف رشوان ببرنامجه "مصر الجديدة" على فضائية “etc” ،ان اكثر من خمسة ونصف مليون لاعب و لاعبة اشتركوا في الاولمبياد ويمثلون اكثر من ٢٠٠ برنامج وما يزيد عن ١٧٨ دولة مشاركة وسلم الوفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الرئيس السيسي الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.

وأشار ضياء رشوان إلى أن الرئيس السيسي اعرب عن امتنانه لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى التى تعكس التقدير للجهود المصرية المستمرة في تجسيد الرسالة الانسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم .

