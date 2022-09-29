بإطلالة رومانسية .. وائل جسار في أحدث ظهور برفقة زوجته | شاهد

نشرت ميرى مقدسي، زوجة الفنان اللبناني وائل جسار صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرى برفقة زوجها فى صورة جديدة تجمعهما بإطلالة رومانسية، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





أحيا النجم اللبناني وائل جسار مؤخرا احتفالية حفل ختام مهرجان رأس الحكمة بـ "سي فيو" في الساحل الشمالي بحضور كامل العدد من الاسر والشباب من مختلف الأعمار ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص على مدى قرابة الساعتين من الطرب والرومانسية.

وأمتع وائل جسار الجمهور بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى بعض أغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي.