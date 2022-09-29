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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رومانسية .. وائل جسار في أحدث ظهور برفقة زوجته | شاهد

وائل جسار وزوجته
وائل جسار وزوجته

نشرت ميرى مقدسي، زوجة الفنان اللبناني وائل جسار صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرى برفقة زوجها فى صورة جديدة تجمعهما بإطلالة رومانسية،  نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.
 


أحيا النجم اللبناني وائل جسار مؤخرا احتفالية حفل ختام مهرجان رأس الحكمة بـ "سي فيو" في الساحل الشمالي بحضور كامل العدد من الاسر والشباب من مختلف الأعمار ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص على مدى قرابة الساعتين من الطرب والرومانسية.

 وأمتع وائل جسار الجمهور بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى بعض أغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي.

IMG_٢٠٢٢٠٩٢٩_٠٤٤٥١٧
IMG_٢٠٢٢٠٩٢٩_٠٤٤٥١٧
إطلالة رومانسية صورة جديدة وائل جسار برفقة زوجها موقع تبادل الصور والفيديوهات الفنان اللبناني وائل جسار رموز الأغنية المصرية

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