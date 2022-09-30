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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على أبرز ما قاله جلال الدين الرومي عن العشق والحب

جلال الدين الرومي
جلال الدين الرومي

للشاعر جلال الدين الرومي الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده المئات من الأقوال في موضوعات عدة، ونرصد في هذا التقرير أبرز ما قاله جلال الدين الرومي عن العشق والحب.

 

ماذا قال جلال الدين الرومي عن الحب
 

لقد فتحتَ باب قلبي وملأتَه بألم الحب، ⁠‫ركضتُ مرتعدًا أبحث عن العزاء عند الآخرين ⁠‫لكنهم لم يستجيبوا لنُواحي، ⁠‫وحيدًا يائسًا أتضرع إليك، ⁠‫لا تهملني الآن.
قال قلبي: أطمع في قُبلة منكِ، ⁠‫أجابت: نعم، لكنَّ الثمن هو حياتك، ⁠‫قفز قلبي فرِحًا، ⁠‫وقال:⁠‫ من يُبالي بالثمن؟ عندما ترى العشاق ⁠‫لا تمرَّ بهم مرور الكرام، ⁠‫جالسهم، ⁠‫نار الحب تُدفئ العالم، ⁠‫لكن حتى النار تموت ⁠‫برفقة الرماد.

البارحة كان محبوبي رائع الحسن، كما القمر بل أشد إشراقًا من الشمس، حظوته بعيدة عن متناول يديَّ، ⁠‫الباقي صمت.
أتدري ما هو الحب؟ ⁠‫هو ليس إلا العطف والسخاء، ⁠‫يحل النفور إذا خلطتَ ⁠‫بين الشهوة والحب ⁠‫على ما بينهما من بُعد لا متناهٍ.
أنا الليلة سعيد متَّحدٌ مع الرفيق، أدور وأرقص مع المحبوب خاليًا من ألم الفراق، أقول لقلبي: لا تقلق ‫فقد ضيَّعت مفتاح الصباح.
هذا الحب ملك لكن رايته محجوبة، ينطق القرآن بالحق ‫لكن معجزته مستترة. 
من ضوء الشمعة يبني العثُّ بيتًا، هكذا يحيا القلب والروح معًا، أحدُهما صياد أُسُود، الآخرُ سكّير، أحدُهما صاحٍ وصافٍ، الآخرُ مجنونٌ ووحيدٌ. 
أقول للغة: اتركيني وحدي لكنها تطاردني مجادلة: لا أرغب في الحديث عن العشاق بعد الآن.
هيجان غريب في رأسي لطيور محلّقة، كل جزء يدور على حاله، هل من أُحب في كل مكان؟ لا ضوء كضوئك، لا نسيم قادر على حمل عطرك، عندما يغادر الفكر قلعته ويسير عبر دربك، يجهل أين أو من هو، يجلس على الأرض ويهذر. 
لحظة سمعت قصة حبي الأول بدأت أبحث عنك، لم أدر أن ذلك عماء، لا يلتقى العشاق في مكان، هم في أحضان بعضهم طوال الوقت.
العشق هو تلك الشعلة التي عندما اشتعلت أحرقت كل شيء ما عدا المعشوق، وأنت بسبب شوكة واحدة تفر من العشق، فماذا تعرف أنت عن العشق ما خلا الاسم؟ ليس لكل أحد أن يكون محبوبًا، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوبًا، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون مُحبًّا، إن لم يكن من حظك أن تكون يوسف، فمن يمنعك من أن تكون يعقوب؟ وما الذي يحول بينك وبين أن تكون صادق الحب دائم الحنين؟
دين الحب منفصل عن كل أشكال الديانات، العاشقون أمة واحدة ودين واحد وهذا هو الله.
الحب لا يكتب على الورق، لأنَّ الورق قد يمحوه الزمان، ولا يحفر على الحجر، لأنَّ الحجر قد ينكسر، الحبُّ يوصم في القلب وهكذا يبقى إلى الأبد.
أيها البشر الأتقياء التائهون في هذا العالم، كلُّ هذا التيه من أجل معشوق واحد تبحثون عنه في هذا العالم، ابحثوا في أنفسكم فما أنتم سوى ذلك المعشوق. 
إنَّ هذا العالم أقصر من شهقة وزفيرها فلا تغرس فيه إلا بزور الحب أنت ضيفٌ يا قلب، افرح بما تجده، وليس بما تتمناه، فإن حدث غير ذلك، لا تلمْ أحدًا ولا تحزن.
من يريد القمر لا يتجنَّب اللّيل، من يرغب في الورد لا يخشى أشواكه، ومَن يسعى إِلى الحبّ لا يهرب من ذاته.

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