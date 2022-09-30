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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أرجوك سامحني .. زينة تظهر بنظارة سوداء داخل الاستوديو وتكشف حقيقة ارتباطها

زينة وإنجي علي
زينة وإنجي علي

حلت الفنانة زينة ضيفة على برنامج «أسرار النجوم»، مساء الخميس، مع إنجي علي، عبر محطة راديو نجوم إف إم للحديث حول نجاحها الأخير بمسلسل "الليلة واللي فيها"، وكشفت الكثير من الأسرار عن حياتها العملية والشخصية. 

 

وظهرت زينة في بداية حلقتها ببرنامج أسرار النجوم مرتدية نظارة شمسية سوداء، ثم تخلت عنها في باقي الحوار، وهو ما ظهر في الفيديوهات التي انتشرت لها على صفحات راديو نجوم إف إم. 

 

وتحدثت زينة خلال اللقاء عن طباعها الشخصية وذلك بعدما وصفتها إنجي علي بأنها بسيطة وتلقائية، وأجابت بأنها كانت تتحمل الآخرين في البداية ولكن في الوقت الحالي أصبحت الأمور تؤثر فيه بشكل أكبر. 

 

وأشارت زينة إلى تغيير ملامح الصفات الشخصية مع مرور الوقت قائلة:" احنا بنكلكع لما بنكبر.. وبنقوى لأن الغلطة بتبقى بفورة"، مشيرة إلى أنها لا تعرف سوى الرفض دائما وقول "لا" في وجه كل الأمور التي لا تقبلها موضحة:" عندي لأ أسهل من آه".

قالت إنها ندمت على الكثير من الأمور التي رفضتها سواء على مستوى العمل أو العائلة وحياتها الشخصية، وعن تشبيهها بنجمات عالميين شكليا، عقبت:" كنت بتبسط جدا.. وفي المدرسة كانوا دايما بيشبهوبي بـ بينيلوبي كروز" مستطردة:" المخرج يوسف شاهين شبهني بصوفيا لورن عشان عضم الوش لكن أنا عمري ما شفت كده". 

 

ونفت الفنانة زينة وجود أي قصة في حياتها في الوقت الحالي، مؤكدة اهتمامها بأولادها وعائلتها، موضحة:" قلبي يدق علطول مع أولادي، ومفيش قصة حب في حياتي ومعنديش وقت وليس عندي حاجة أعطيها لأحد، وهبقى بظلم أي حد لأني لن أعطيه حقه أو أي اهتمام والاهتمام رايح في حتة معينة".

 

وكشفت زينة تعليق ابنها على سؤالها عن الحب في حياتها في تصريحات تلفزيونية سابقة، قائلة:" ابني سمع كلامي عن هذا الأمر سابقا في أحد البرامج وقال لي إزاي يتدخلوا في خصوصياتك وحياتك وقلت له عايزيني أتجوز وأكون مبسوطة، فرد عليّ وسألني هو أنت مش مبسوطة؟.. فقلت له بالتأكيد مبسوطة أوي، فقال لي قوليلهم إنك مبسوطة معانا ومحدش يقول لك هذا الكلام مرة ثانية، وهو عنده حق طبعا".

 

ووجهت زينة كلمة لأي شخص لديها خلاف معه قائلة:" عمري ما ظلمت حد الحمدلله، وممكن أكون عملت كده دون أن أقصد، وبقول لأي أحد شاعر بظلم مني أرجوك سامحيني وأكيد مش قصدي أي حاجة، حتى لو بكلمة أو نظرة أنا مش قد أكون ست ظالمة خالص، وأرجوكم لازم تسامحوني لا أحب أظلم أحد ولا أحب أتظلم وهو أسوأ شعور في العالم، وبحب كل الناس ومعنديش مشكلة مع أحد".

زينة الفنانة زينة نجوم إف إم يوسف شاهين نظارة شمسية

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