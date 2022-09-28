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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موسم رمضان 2023

زينة تنضم لمسلسل العمدة بطولة محمد رمضان .. تفاصيل

زينة
زينة

تعاقدت الفنانة زينة على المشاركة في  مسلسل "العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2023.

ويجسد محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل العمدة شخصية جعفر العمدة، وتدور الأحداث في حي السيدة زينب في إطار اجتماعي تشويقي ، ويشارك في بطولة العمل الفنانة مي كساب، أحمد داش.

مسلسل العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم مي كساب ودرة وتامر عبد المنعم واحمد داش . 

وكان قد أعلن النجم محمد رمضان عن انتهاء كتابة مسلسله الجديد العمدة استعدادا لعرضه فى موسم رمضان 2023.

ونشر رمضان فيديو له وهو يقوم بقراءة السيناريو وعلق عليها قائلا: تم بحمد الله كتابة الثلاثين حلقة من مسلسل العمدة ثقة فى الله نجاح من اللى قلبك يحبه رمضان يجمعنا بالعمدة انتاج محمد السعدي وتأليف وإخراج محمد سامي.

واحتفل الفنان محمد رمضان بتخطي أغنيته الأخيرة «تنطيط» حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة عبر قناته على موقع يوتيوب. وكتب محمد رمضان عبر حسابه علي انستجرام "الحمد لله تنطيط عشرة ملايين مشاهدة فى خمسة ايام"

تفاصيل أغنية تنطيط

وكان النجم محمد رمضان، قد طرح، كليب أغنيته الجديدة "تنطيط" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب". أغنية "تنطيط" كلمات وألحان فريق"الباور العالي"، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـ MR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان الفنانة زينة مسلسل العمدة موسم رمضان ٢٠٢٣

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