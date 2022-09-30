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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فاكهة وقهوة..نصائح للتخلص من الإمساك

الامساك
الامساك

يجلب الصيام الكثير من القيود الغذائية التي قد تسبب الإمساك الذي قد يكون له تأثير سيئ على صحة الأمعاء، ولتخفيف هذه الأعراض، يجب على الأشخاص تجنب بعض الأطعمة مع إضافة بعض الأطعمة الأخرى وكذلك إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، ووفق موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص، كشفت أخصائية التغذية نيلام علي العاملة بمعهد نويدا الدولي للعلوم الطبية (NIIMS) عن عدة نصائح لإدارة النظام الغذائي وتجنب الإمساك:

 

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طريقة سريعة للتخلص من الإمساك.. بنصف كوب يوميا من هذه الفاكهة

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علاج الإمساك فورًا.. طريقة فعالة خلال 24 ساعة فقط

1. حافظ على رطوبتك
يعتبر الترطيب أهم شيء للحصول على حركات الأمعاء المنتظمة. تأكد من شرب كمية كافية من الماء لمنع الإمساك. قم أيضًا بتضمين السوائل مثل عصير الليمون وماء جوز الهند أو العصير الأخضر (الخيار والقرع) والعصير الأحمر (الطماطم والرمان والتفاح) وحليب الزبدة للحفاظ على رطوبتك ونشاطك.

2. أضف بعض الألياف
أضف بعض بذور الشيا ومسحوق بذور الكتان إلى روتينك اليومي أثناء الصيام. يعد اللوز والجوز المنقوعان من الخيارات الجيدة. أضف ماء جوز الهند وبعض السلطة. أضف الدخن إلى النظام الغذائي لاحتوائه على الألياف.

3. تجنب الشاي والقهوة
يمكن أن يؤثر الكافيين الموجود في الشاي والقهوة على الهضم السليم ويسبب الإمساك. لذا تجنب الإفراط في تناول الشاي والقهوة لأنها مدرة للبول وقد تزيد من ضغط الدم.

4. لا تأكل وجبات كبيرة
من الضروري الحفاظ على فجوة مناسبة بين الوجبات الخفيفة حيث يمكن أن تصاب بالإمساك إذا تناولت الكثير من الطعام دفعة واحدة. تحتاج الوجبات الكبيرة أيضًا إلى تناول المزيد من السوائل حتى تتحلل بالماء. لا بأس بتناول كميات صغيرة من الطعام على مدار اليوم.

5. تجنب الأطعمة المقلية
يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المقلية إلى الخمول وقد يؤدي النشاط البدني الأقل إلى الإمساك. مرة أخرى، يحتاج الطعام المقلي إلى المزيد من الماء ليتم استقلابه، ما يؤدي إلى الإمساك. قد يكون لمزيد من تدهور صحة الأمعاء تأثير سيئ على صحتك العامة. لذلك، تجنب السكر الزائد لتخفيف سوء الهضم والامتصاص والحموضة.

6. مارس التمارين الخفيفة
من خلال تحسين تدفق الدم إلى البطن، يمكن أن تساعد التمارين الخفيفة مثل المشي والجري واليوغا في تعزيز حركات الأمعاء. هناك أوضاع يوغا معينة مثل وضعية الكلب المتجه لأسفل والمالاسانا (يوغي القرفصاء) التي يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين عملية الهضم.

7. النوم في الوقت المحدد
يمكن للنوم المتأخر والاستيقاظ المبكر أن يؤثر سلبًا على عملية الهضم ويؤدي إلى الإمساك. لذلك، يعتبر الالتزام بروتين نوم يومي مهما لتجنب الإمساك.

الامساك الأمعاء نمط الحياة أخصائية التغذية الطماطم

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