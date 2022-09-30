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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العلاج بالأكسجين النشط.. استشاري يوضح أمراض المناعة وكيفية التخلص منها بنسبة شفاء 99٪

برنامج انا والطبيب
برنامج انا والطبيب

قال الدكتور نادر المصري استشاري العلاج بالاكسجين النشط، إن الجهاز المناعي ليس عضو ولكن يوجد في جسم الإنسان، ومن الممكن ان تحدث  إصابة للإنسان بمرض مناعي وتختلف الأمراض المناعية علي سبيل المثال البهاق والإكزيما و ايضا الروماتويد هو مرض مناعي  ينتج عنه تهيج والتهاب مفاصل الجسم وذلك بسبب التهاب السائل المحيط بالمفاصل وينتج عن هذا الألم وتيبس المفاصل وذلك  يتفاقم عادةً في الصباح أو بعد فترة من عدم النشاط.

أكد الدكتور نادر المصري، خلال لقائه مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "انا والطبيب" على قناة "صدي البلد"، أنه يمكن علاج المرض المناعي عن طريق تثبيط الجهاز المناعي وايضا من الممكن اعطاء المريض الاكسجين النشط لإعادة جهاز المناعة الي طبيعته و علاج المريض من الروماتويد .

وأوضح ، أنه في خلال ٨ جلسات من علاج بالاكسجين النشط يمكنك التخلص من المرض المناعي بنسبة شفاء تصل الي ٩٩ ٪ .

من جانبه أشار  الدكتور " طارق الطنبولي " استشاري العلاج بالأكسجين النشط ، إلى أن الروماتويد يسمي الكتف المتجمد ويحدث نتيجة الالتهاب الشديد في المفصل الكتف، مشيرا إلى أن هناك أبحاث و رسالة ماجستير في جامعة الأزهر الشريف وعملت الأبحاث علي حقن مجموعة من البشر بالكورتيزون  و مجموعة أخرى  بالاكسجين النشط و استدلت علي ان المجموعة التي تم حقنها بالكورتيزون كانت نتيجة استجابتهم للعلاج أسرع من المجموعة الأخرى، ولكن المجموعة التي تم حقنها بالأكسجين النشط بعد ١٢ جلسة كانت نتيجة افضل من الكورتيزون و استمرت مدة أطول .

 

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