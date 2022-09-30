بمكياج مختلف.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد ، عدة صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسماء أبو اليزيد في الصور بمكياج جذاب ومختلف، واعتمدت تسريحة شعر أنيقة، مما نال اعجاب متابعيها.

وكانت قد كشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد، تفاصيل تعرضها لإصابة في أنفها.

وقالت أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لصدى البلد،: "بسيطة الحمد لله؛ تعرضت لجرح في أنفي، وليس كسرا؛ حيث وقعت وتعرضت لبعض الجروح".

وقالت أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لصدى البلد،: "بسيطة الحمد لله؛ تعرضت لجرح في أنفي، وليس كسرا؛ حيث وقعت وتعرضت لبعض الجروح".



جاء ذلك، بعد أن أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد؛ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن تعرضها لإصابة في الانف.

ونشرت أسماء ابو اليزيد صورة لها بعد إصابتها وكتبت عليها: "الحمد لله قدر ولطف".