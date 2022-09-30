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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلقات نارية بمحيط القصر الرئاسي وتحركات عسكرية.. ماذا يحدث في بوركينا فاسو؟

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

سمعت طلقات نارية اليوم الجمعة، في واغادوغو في الحي الذي يضم القصر الرئاسي ومقر المجلس العسكري الذي تولى السلطة خلال انقلاب في ديسمبر الماضي.
  
وأغلقت محاور طرقات عدة في عاصمة بوركينا فاسو صباح اليوم من قبل عسكريين فيما قطع بث التلفزيون الرسمي.

وانتشرت أنباء عن تحركات عسكرية في عاصمة بوركينا فاسو وإيقاف بثّ التلفزيون الرسمي.

وأنتشر العسكريون على أبرز مفترقات طرق في المدينة لا سيما حي أواغا 2000 حيث تقع الرئاسة ومقر المجلس العسكري الحاكم، لكن أيضا أمام مقر التلفزيون الوطني".

وسمع دوي نيران كثيفة انطلقت من المعسكر الرئيسي للجيش وبعض المناطق السكنية في عاصمة بوركينا فاسو، وسمع دوي انفجار كبير قرب القصر الرئاسي".
 

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