عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتعاون مع مؤسسة الثقافة.. أعمال يونانية على المسرح المكشوف بالأوبرا

اوركسترا النور والامل
اوركسترا النور والامل

تقدم دار الاوبرا المصرية بالتعاون مع مؤسسة الثقافة اليونانية بالاسكندرية حفلا للمغنية أناستازيا زانيس التى تستضيف اوركسترا النور والأمل احتفاء بالمبدع ياكوفوس كامبانيليس وذلك فى الثامنة مساء الاحد 2  أكتوبر علي المسرح المكشوف.

 

ويتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الغنائية والموسيقية لكل من مانوس خادزيذكيس وميكيس ثيوذوراكيس بالاضافة الي عدد من قصائد الشاعر اوذيسياس إيليتيس الحائز على جائزة نوبل .

 

جدير بالذكر أن أناستازيا زانيس مغنية متميزة مثلت بلادها في المحافل العالمية المتخصصة ، تم اختيارها لاداء النشيد الوطني لليونان في الاحتفال بمرور مائتي عام علي الاستقلال .

دار الأوبرا تعلن عن مهرجان الموسيقيى العربية


وكانت دار الأوبرا أعلنت عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية  برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث أقيم مؤتمراً صحفياً  للاعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقام فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل. 

 

وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر . الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الإعلامي امجد مصطفي ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو مصطفى حلمي ، الشاعر هاني عبد الكريم ، الموسيقار محمد مصطفى ، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي ، محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.

الأوبرا المصرية دار الاوبرا المصرية مؤسسة الثقافة اليونانية أوركسترا النور والأمل ياكوفوس كامبانيليس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمها لقيتها في الغسالة.. مصرع طفلة في حادث مؤسف بالعياط

تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي حلوان ..وتامر أمين ينفعل | فيديو

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

الابن يفضح خيانة أمه.. رد فعل زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من البلكونة|قضايا شغلت الرأي العام

أرجوك سامحني .. زينة تظهر بنظارة سوداء داخل الاستوديو وتكشف حقيقة ارتباطها

الذهب رخص | مفاجأة بشأن الأسعار اليوم الجمعة

مفيش قبض أقل من 2700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

مراتي طلعت رقاصة بعد 6 سنين جواز.. مروان داخل محكمة الأسرة

موضوعات متعلقة

كامل العدد .. تامر حسني يحيي حفلاً ضخمًا في قصر القبة

سلطان الكوميديا.. سعيد صالح صاحب الـ500 فيلم..والثنائى الأفضل مع الزعيم

دعيت الله يقوّيني.. حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة.. فيديو

طارق الشناوي يكشف موقفه من قرار نقابة المهن السينمائية حول فيلم الأوسكار

قبل الدويتو مع رمضان .. محمد عدوية يطرح أغنية ههد المعبد

بلقيس فتحي تـطرح أغنيتها الجديدة مزاجنجي.. شاهد

مع زياد الرحباني.. لطيفة تجهز لميني ألبوم باللهجة اللبناني

محمد شاهين يكشف عن تفاصيل أغنيتة الجديدة مع سيف مجدي

ترشيحاتنا

زيلينسكي يجتمع مع قادة الجيش قبيل ضم روسيا لأراض أوكرانية جديدة

وزير الأوقاف: حب رسول الله جزء من العقيدة والإيمان

كانوا رايحين الملاهي .. اختفاء 3 أطفال أشقاء فى ظروف غامضة بالقليوبية

ما هي ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة؟.. الأزهر: اغتنموها بهذا الوقت

اليوم.. آخر فرصة لطلاب الدبلومات الفنية للتقدم لتقليل الاغتراب والنتيجة من هنا

المشاط: برنامج "نُوَفِّي" يُحفز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التكيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش كوارع.. مدرسة تحذر أولياء الأمور| رسالة صادمة

18 قيراطا من الذهب الأبيض.. قصة الهدية الأخيرة للملكة إليزابيث

محتشمة.. زوجة مؤمن زكريا تخطف الأنظار في أول ظهور بعد ولادتها| شاهد

عدم غسل الأسماك.. نصائح غريبة من شيف عالمي

فيديو

سبب انقلاب سيارة محور الضبعة.. فيديو جراف

بيحب الكشري.. سفير بريطانيا يتحدث عن دور مصر المحوري في المنطقة.. فماذا قال

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ