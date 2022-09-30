بالتعاون مع مؤسسة الثقافة.. أعمال يونانية على المسرح المكشوف بالأوبرا

تقدم دار الاوبرا المصرية بالتعاون مع مؤسسة الثقافة اليونانية بالاسكندرية حفلا للمغنية أناستازيا زانيس التى تستضيف اوركسترا النور والأمل احتفاء بالمبدع ياكوفوس كامبانيليس وذلك فى الثامنة مساء الاحد 2 أكتوبر علي المسرح المكشوف.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الغنائية والموسيقية لكل من مانوس خادزيذكيس وميكيس ثيوذوراكيس بالاضافة الي عدد من قصائد الشاعر اوذيسياس إيليتيس الحائز على جائزة نوبل .

جدير بالذكر أن أناستازيا زانيس مغنية متميزة مثلت بلادها في المحافل العالمية المتخصصة ، تم اختيارها لاداء النشيد الوطني لليونان في الاحتفال بمرور مائتي عام علي الاستقلال .

دار الأوبرا تعلن عن مهرجان الموسيقيى العربية



وكانت دار الأوبرا أعلنت عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث أقيم مؤتمراً صحفياً للاعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقام فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر . الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الإعلامي امجد مصطفي ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو مصطفى حلمي ، الشاعر هاني عبد الكريم ، الموسيقار محمد مصطفى ، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي ، محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.