ريم مصطفى: لا أحب عمليات التجميل أبدا

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تحدثت الفنانة ريم مصطفى في حلقة مع برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي عن رأيها في عمليات التجميل.

وقالت ريم مصطفى: "أنا على طبيعتي ومش بحب عمليات التجميل لإني أحب لما أغسل وشي أشوف نفسي".

وتابعت: "أنا شخص طبيعي مرة حطيت رموش حسيت إن فيه حاجة غريبة".



ريم مصطفى وعمليات التجميل :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ريم مصطفى أثناء ظهورها في مهرجان الدراما بدورته الأولى .

وكانت ريم قد ظهرت بملامح متغيرة حيث فسر البعض انها قامت بعملية تجميل وهو ما تسبب في تغير بشكلها.



وظهرت ريم مصطفى مؤخرا فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، حيث ظهرت ريم على السجادة الحمراء للمهرجان، اذ ارتدت فستانا أصفر طويل، ونشرت الصور على حسابها بموقع «إنستجرام».



هيثم نبيل يقدم تتر مسلسل "دوبامين" للفنانة ريم مصطفي

بعد عدة نجاحات متتابعة في موسيقى وتترات المسلسلات، انتهى المطرب والملحن هيثم نبيل من تسجيل ٣ أغاني خاصة بمسلسل "دوبامين"، والذي يعرض بداية من السبت المقبل على شاشة قناة "cbc"، وهو من تصوير إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف محمد جلال وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، بسنت شوقى، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وأحمد بلال، إسراء رخا، بسنت السبقى، وحليم بركات وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويغني هيثم نبيل أغنية تتر المسلسل وهي "حكاوي الحب" من ألحانه وكلمات سارة سعيد، كما يغني أغنيتين داخل أحداث المسلسل هما "قلبك سكت" من ألحانه وكلمات كريم سامي، وأغنية "يا صدمة قلبي" من ألحانه وكلمات ساره سعيد، ويغنيها المطربة الصاعدة سلمى مصطفى، وجميع أغاني المسلسل من توزيع هيثم نبيل.

ويعد الفنان هيثم نبيل أكتر فنان مصري شارك مؤخرا في صناعة أغاني المسلسلات، إذ قدم العديد من الأغاني داخل المسلسلات والتترات خلال السنوات الأخيرة، والتي لاقت نجاح ورواج كبير، ويعد أبرزها أغاني وتترات مسلسلات "لؤلؤ"، "البرنس"، "نسل الأغراب"، "ولد الغلابة"، "دايما عامر"، وغيرها من الأعمال الدرامية، وهو ما جعله يشتهر بلقب رائد أغاني المسلسلات في السنوات الأخيرة.