الكويت: إعلان نتيجة أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17

أعلنت اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 فوز المرشحين في الخمس دوائر الانتخابية بواقع عشرة أعضاء لكل دائرة ويمثلون أعضاء المجلس القادم.



وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقيات شكر للحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح أعرب فيها عن بالغ تقديره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2022 وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات.. مشيدا بالدور البارز الذي قامت به وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها طوال الفترة المصاحبة للانتخابات.



وأشاد أمير الكويت بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للكويت.



كانت صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (2022) في فصله التشريعي الـ17 أغلقت مساء أمس وعقب إغلاق باب الاقتراع وانتهاء عملية التصويت بدأت عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.



وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 795911 ناخبا وناخبة لاختيار 50 نائبا من بين 305 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع جرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.



وجاءت تلك الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2022 في الثاني من أغسطس الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا إلى حالة عدم التوافق أو التعاون ما بين السلطتين ليصدر في 28 من الشهر نفسه المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين للاقتراع والذي تحدد اليوم ويشهد تعطيل العمل في الدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.



وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا ومميزا من السيدات وكبار السن بمختلف الدوائر الانتخابية الخمسة للإدلاء بصوتهم الانتخابي واختيار ممثلي مجلس الأمة الكويتي.