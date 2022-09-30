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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدراسة بكرة.. قرار عاجل من وزير التعليم بشأن 6 ابتدائي والغياب بالمدارس

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد دياب

قدم مذيع موقع صدى البلد الإخباري، أحمد دياب، تغطية إخبارية عن التعليم فيما يتعلق بأحدث قرارات وتكليفات وموعد بداء العام الدراسي الجديد.

 

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدى البلد أبرز تلك القرارات المعلنة رسميا حتى الآن والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022- 2023 .

شاهد التفاصيل هنا .. 

قرر وزير التربية والتعليم انه يجوز لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقًا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته.

 

كما قررت الوزارة تحصيل غرامة الانقطاع عن المدرسة المقدرة بـ 10 جنيهات ، كإنذار لـ طلاب المدارس بالعام الدراسي الجديد.

وزير التعليم 

أعلن وزير التربية والتعليم، عن مبادرة رئيس الجمهورية باختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب؛ ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا ليصبحوا مديرين مدارس.

 

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