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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بسوق الصابرين في العجمي

حملات مكبرة غربي
حملات مكبرة غربي الإسكندرية

شنت وحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء عمرو عبدالمنعم  رئيس وحدة الإزالة الفورية، بالتنسيق مع حي العجمي برئاسة الأستاذ السيد موسي، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات شملت سوق الصابرين، حيث تم رفع جميع التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وخلال الحملة تم التحفظ على 150 حالة إشغال متنوع وتم إزالة الحواجز المتنوعة وفض السوق  الذى يعيق حركة مرور السيارات والمارة، وتم تمركز  الحملة بموقع السوق لضمان عدم عودته مرة أخرى.

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الرقابية ومتابعة إزالة كافة أنواع التعديات والمخالفات.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدةـ وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

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