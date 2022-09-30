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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد بلال يقتحم عالم التمثيل ويكشف لـ أميرة جمال كواليس دوبامين

اميرة جمال
اميرة جمال

يخوض أحمد بلال نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق،  تجربته الأولى في التمثيل من خلال مسلسل "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه السبت على قناة cbc الساعة 8 مساء.


وكشف أحمد بلال تفاصيل وكواليس مشاركته للإعلامية أميرة جمال في مداخلة هاتفية في برنامج "ع التراك" على راديو onsport fm.

 

وقال أحمد بلال إن مشاركته في المسلسل جاءت بالصدفة، مشيرا إلى أنه يشارك في الإنتاج، ووافق على الفيلم بتجربته التمثيلية الأولى بعد شهرين من محاولات المخرج رؤوف عبد العزيز في إقناعه.


وأكد أحمد بلال أنه وجد دعما كبيرا من فريق وأبطال المسلسل وعلى رأسهم الفنان محمد كيلاني، موضحا أن الأخير دعمه وشجعه بشكل كبير.


وقال أحمد بلال خلال الحلقة: "متوقع الهجوم عليا بعد عرض أولى حلقات المسلسل ولكن كرة القدم علمتني أتعامل مع الانتقادات"، مضيفا: "هكمل في التمثيل وفي انتظار ردود أفعال الجمهور بعد عرض الحلقة الأولى من دوبامين غدا السبت".


ويجسد أحمد بلال خلال أحداث العمل شخصية "فادى" وهو رجل أعمال صديق لمحمد كيلانى، ويحاول الثنائى تكوين شراكة في مشروع، ويظهر بشخصية الصديق الأمين.


مسلسل "دوبامين" بطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، بسنت شوقى، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وأحمد بلال، إسراء رخا، بسنت السبقى، وحليم بركات وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة ايمالاين أحمد بلال وإيمان أبو الدهب.

النادي الأهلي الأهلى أحمد بلال دوبامين اميرة جمال

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