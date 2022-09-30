عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 أنشطة تجارية مستثناة من قرار المواعيد الشتوية لـ غلق المحالات

مواعيد جديدة لغلق
مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية

تطبق اليوم المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية العامة، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتطبيق القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020 الخاص بالمواعيد الصيفية والشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمقاهى بالمحافظات  .

المحال المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحال 

واعلن اللواء هشام آمنة،  انه تستثنى من المواعيد الشتوية لغلق المحال التجاري العام،  محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

تطبيق المواعيد الشتوية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم الجمعة المحافظات بالبدء فى تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية ( رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة  ) رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد إنتهاء المواعيد الصيفية أمس الخميس الموافق 29 سبتمبر  .

وقال اللواء هشام آمنة أن قرار المواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .

كما يتضمن القرار الوزاري أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) ، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة..

كما وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن و التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن غرفة عمليات الوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية كما جاء بالقرار الوزاري للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وناشد وزير التنمية المحلية  أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار .

التنمية المحلية غلق المحال المحافظات المواعيد الشتوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمها لقيتها في الغسالة.. مصرع طفلة في حادث مؤسف بـ العياط

أحمد سحلته أسرة خطيبته وألقوه من الطابق الرابع بتحريض من والده.. شاهد

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي حلوان ..وتامر أمين ينفعل | فيديو

الابن يفضح خيانة أمه.. رد فعل زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من البلكونة|قضايا شغلت الرأي العام

معندناش زيه.. فرج عامر يطالب بضم لاعب نيوكاسل لمنتخب مصر

أرجوك سامحني .. زينة تظهر بنظارة سوداء داخل الاستوديو وتكشف حقيقة ارتباطها

الذهب رخص | مفاجأة بشأن الأسعار اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم

اليوم |تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية وعقوبات للمخالفين

عاجل| مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

ترشيحاتنا

الداخلية يُعلن تعاقده مع مدافع الأهلي السابق

4 أنشطة تجارية مستثناة من قرار المواعيد الشتوية لـ غلق المحالات

بوتين لـ الشعب الروسي : لن نسمح بانتشار المثلية

نشرة المرأة و الصحة| طبيب يحذر من حواوشي الشارع...ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة

فضل الدعاء يوم الجمعة.. ردد 10 أدعية الآن لتتحقق أجمل أحلامك

أخبار البرلمان| 5 أفعال تعرضك للحبس والغرامة.. وحوافز تميز للمعلمين بالقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع شائع من البذور يساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على صحة العظام

رغم زيادة وزنها.. إنجي وجدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ست مفيش زيها.. زوجة مؤمن زكريا تخطف الأضواء على السوشيال ميديا

معاد استخدامه.. زيت منتشر في المطاعم يسبب الموت.. احذر منه

فيديو

إلحق اشتري.. هبوط كبير في أسعار الذهب بالأسواق.. والدولار مرتفع في البنوك

الدراسة بكرة.. قرار عاجل من وزير التعليم بشأن 6 ابتدائي والغياب بالمدارس

تم سجنه 3 سنوات.. لأول مرة حاتم فهمي يتحدث عن سر غيابه بعد نجاح أغنية "مش من حقك"

أطعمة وضعها في الميكرويف خطر كبير..تعرف عليها/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ