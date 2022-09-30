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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهمة الفنان أهم من الشيخ ودكتور الجامعة.. محمد نجاتي يشرح تصريحا سابقًا

محمد نجاتي
محمد نجاتي

علق الفان محمد نجاتي، على تصريحه الذى أثار جدًلا كبير، في فترة سابقة وهو " مهمة الفنان أهم من شيخ المسجد و دكتور الجامعة".

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وقال محمد نجاتي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة:" انا قولت التصريح ده عشان الفن موجود فى كل المنازل، و الكل بيستمع لـ الفنان، وأن الفنان أخطر، وأن الدكتور بيعلم الطالب بالجامعة، و الشيخ فى المدارس، ولكن الفنان أشمل".

وتابع أنه قال هذا التصريح بـ عفوية، ولم يقصد، أى شيء، وأنه ظهر فى برامج كثيرة، والجميع تحدث معه أكثر من الحديث عن عمله لـ مسلسل.

ولفت إلى أن أى تصريح يدلى به هو مسئول عنه، ولا يتراجع فى أى تصريح، وان هذا التصريح اصبح تريند ، وأصبح أهم من المسلسل الذى قام بالعمل فيه.

محمد نجاتي الفان محمد نجاتي مهمة الفنان أهم من شيخ المسجد دكتور الجامعة

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