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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الغرب يحاول تدميرنا .. بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية لـ روسيا | فيديو

تطور الاحداث في روسيا 
تطور الاحداث في روسيا 

قدم  مذيع موقع صدى البلد الإخباري، احمد دياب، تغطية إخبارية عن تطور الاحداث في روسيا خصوصا بعد كلمة الرئيس الروسي منذ قليل .

تطور الاحداث في روسيا 


وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدى البلد أبرز الامور اللي تم تسليط الضوء عليها بعد اعلان 4 اقاليم الضم الي روسيا.

وقال بوتين خلال كلمة ليه قبل توقيع معاهدات الانضمام: “اليوم سنقوم بالتوقيع على انضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا وأتوقع أن يصادق الدوما على ذلك، ولدي يقين بأن المجلس التشريعي سيقر طلب انضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا”.

أكد في حديثه كمان أن الغرب حل أزمته في الكساد العظيم بالحرب العالمية الثانية، وأزمة الثمانينيات من القرن العشرين بموارد الاتحاد السوفيتي المنهار، متهما الغرب برفض الديانات والقيم والعادات.


وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن الولايات المتحدة تستفيد من الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب نورد ستريم، خاصة من الناحية الاقتصادية.

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