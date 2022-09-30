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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى تصريح خاص لـ صدى البلد .. رانيا محمود ياسين: شائعة زهايمر عادل إمام سخافة

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

التقت عدسة صدى البلد لفنانة رانيا محمود ياسين وتحدثت عن الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، كما وجهت رد قوي لمروجي الشائعات عن عادل إمام ووصفتها بالسخافة.

وعلى جانب أخر حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين علي تذكر والدها الراحل الفنان محمود ياسين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت رانيا محمود ياسين صورة لوالدها الراحل، وعلقت عليها كاتبة: “اجمل واحلي جان انجبته السينما المصريه، الله يرحمك يا قلبي في جنات النعيم، بأذن الله يا حبيبي قمري الذي لا يغيب نوره عن حياتي”.

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يذكر أن  الفنانة رانيا محمود ياسين، نجت من الموت إثر سقوط نجفة ثقيلة أثناء قيامها بتصوير أحد مشاهدها بمسلسل "انحراف"، والذي شارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي.

وقالت رانيا - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "اللهم لك الحمد.. ربنا أنقذني من موت محقق، كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف داخل فيلا قديمة بجاردن سيتي، وأثناء تصوير المشهد سقطت نجفة ثقيلة جدا أمامي".

وتابعت رانيا محمود ياسين: "كان من الممكن أن تقع النجفة فوق رأسي لولا ستر الله ولطفه، لتسقط على الترابيزة التي كنت أجلس أمامها، وكان بينها وبين رأسي عدة سنتيمترات، فاللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى".


 

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