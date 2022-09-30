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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية تكشف عن خريطة القوافل الطبية في أكتوبر

قوافل طبيه
قوافل طبيه

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر أكتوبر 2022 وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، موضحاً أن القوافل تضم مختلف التخصصات الطبية وأن الكشف والعلاج خلالها مجانا.

وأشار مكين إلى أن الخطة تتضمن إطلاق 6 قوافل طبية تستمر لمدة يومين فى مناطق بلقاس وميت غمر وجمصة مؤكداً أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

وستكون أماكن عمل القوافل على النحو التالي:

1.

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 قرية 53 أبوماضى  فى بلقاس يومى 3، 4 أكتوبر
2. قرية كفر المحمدية   بميت غمر يومى  10، 11 أكتوبر

3. قرية جاليا الأولى  فى بلقاس  يومى 14 ،15 أكتوبر

4. قرية قالبشو  فى بلقاس  يومى 17،18 أكتوبر

5. قرية السبخاوية  بجمصة  يومى 24، 25 أكتوبر

6. 31 بصار ببلقاس  يومى 28، 29 أكتوبر. 

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