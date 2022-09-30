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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ادّعى العزوبية .. محامٍ : التيك توكر إبراهيم مالك مطلّق وأب لولدين |فيديو

إبراهيم مالك
إبراهيم مالك

أكد المحامي أشرف فرحات، نحارب الأصوات الملوثة سمعيا وبصريا، موضحا أن التيك توكر إبراهيم مالك مطلق وليس عازبا كما ادعي ولديه ولدان إبراهيم ومالك.

بتهمة خدش الحياء العام.. التيك توكر إبراهيم مالك يواجه عقوبة الحبس سنة

تجديد حبس التيك توكر إبراهيم مالك 15 يوما على ذمة التحقيقات

وقال أشرف فرحات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن إبراهيم مالك يواجه تهمة التنمر على الفلاحين، موضحا أن يواجه عقوبة السجن من سنة إلى ثلاثة.

وتابع المحامي أشرف فرحات، أن شهرة التيك توكر إبراهيم مالك، جاءت بالصدفة، مؤكدا  أنه يقدم محتوى يخالف لقيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري، وارتكب تصرفات مشينة.

 أطلقت حملة لتطهير المجتمع

وأشار أشرف فرحات إلى أنه أطلق حملة لتطهير المجتمع من جميع الجوانب السلبية منذ عام 2014، من بينها دعوى تطالب الدولة بتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع للحد من الجريمة.

المحامي أشرف فرحات إبراهيم مالك مصر السجن الشوارع

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