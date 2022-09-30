الاتحاد السكندري يتعادل مع المجد سلبيا وراحة للاعبين غدا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع المجد سلبيا في ثانى المباريات الودية استعدادا لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:-



عمرو خليل،خالد صبحي،مصطفى إبراهيم،سعيدو سمبوري،محمد الصباحى،محمود بسيونى،مابولولو،كريم الديب،أوستن أموتو،إسلام عبد النعيم والسيد سالم.

وعقب إنتهاء المباراة منح زوران لاعبيه 24 ساعة للخروج من المعسكر المغلق لإلتقاط أنفاسهم والعودة مجددا لاستكمال المعسكر يوم الأحد .

وينتهي معسكر الاتحاد السكندرى يوم 8 أكتوبر المقبل .

ويهدف المدير الفني للاتحاد السكندري إلي خلق حالة من التجانس بين اللاعبين والوقوف على أكبر قدر ممكن من الحالة الفنية استعدادا للموسم الجديد.