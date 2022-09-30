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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. محافظ الإسكندرية يتفقد مدرسة عزيز أباظة استعدادا لبدء العام الدراسي

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

يتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غدًا السبت مدرسة عزيز أباظة الابتدائية بإدارة المنتزه ثان التعليمية، الكائنة في العصافرة ش جمال عبد الناصر بجوار مسجد عبد الحليم محمود، وذلك للاطمئنان على انتظام الدراسة للعام الجديد.

وناقش محافظ الإسكندرية استعدادات الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاستقبال العام الدراسي الجديد، موضحًا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وذلك لمناقشة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة في فصل الشتاء.

وخلال اللقاء، رحب الشريف بجميع الحضور، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالمحافظة.

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وأشار إلى أهمية هذه اللقاءات لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش، وذلك بهدف الوقوف على أبرز أوجه القصور والتحديات وتحقيق نتائج إيجابية لمعالجتها.

وكلف المحافظ الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بعمل حصر شامل لجميع الاحتياجات بالمديرية لدراسة إمكانية تخصيص أراض لبناء مدارس جديدة ما يساهم في تخفيض الكثافات بالمدارس.

يأتي ذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالإسكندرية بمشاركة رؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، واستعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، وكذلك استعراض منظومة النظافة الجديدة.

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