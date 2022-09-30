نائب محافظ الجيزة تفتتح معرض لمنتجات الشباب وأصحاب الحرف اليدوية

افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة معرض يضم أعمال أصحاب الحرف اليدوية والذي تم اقامته من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة و بالتنسيق مع جمعية زوجات ضباط الشرطة بنادى النيل لضباط الشرطة، حيث يقام المعرض في الفترة من الخميس الموافق ٢٩ سبتمبر وحتى السبت الموافق ١ اكتوبر ٢٠٢٢.

جاء ذلك في اطار حرص محافظة الجيزة علي إقامة معارض ودعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها انطلاقاً من تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة التوسع في إقامتها لتحقيق الاستفادة للمواطنين ودعم الشباب ومشروعاتهم .

وأكدت هند عبد الحليم أن المعرض شارك فيه العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف، والذى يأتى ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة .

وأشارت إلى أن المحافظة مستمرة في التوسع نحو اقامه المعارض بالتعاون مع الجهات المعنية لتكون فرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم.

FB_IMG_1664567828276

FB_IMG_1664567834804

FB_IMG_1664567823785

FB_IMG_1664567826049

FB_IMG_1664567821027

FB_IMG_1664567818523