استفزاز.. روسيا تعلق على تقديم واشنطن مشروع قرار حول إدانة الاستفتاءات.. فيديو

قال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا، إن تقديم واشنطن مشروع القرار حول إدانة الاستفتاءات في دونباس "استفزاز".

وأضاف المندوب الروسي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا: "البلدان الغربية تعزز عدم التعاون داخل مجلس الأمن من خلال استفزاز واضح".

وأشار: " الاستفتاء شهد مراقبة من 100 مراقب دولي، والذين أكدوا سلامة إجراءات الاستفتاء وسلامة العملية"، موضحا: "في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري تحدثنا بالتفصيل عن أهداف الاستفتاء في المناطق الأوكرانية، خاصة وأنه يتفق مع قواعد القانون الدولي".