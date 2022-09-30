بفستان لامع.. صفاء سلطان تستعرض جمالها وأناقتها

تعد الفنانة الأردنية صفاء سلطان من أبرز الفنانات اهتماما بكل ما يخص الموضة وما يتناسب مع ذوقها ويعكس أناقتها دون تكلف، لتكن مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات أينما ظهرت.



وبدت صفاء سلطان بإطلالة أنوثية جذابة، تتسم بالرقي، وارتدت فستانًا، ينتمي لقصة ال v، من قماش الترتر اللامع باللون الاخضر الغامق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة دون تكلف ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية.







وطرحت صفاء سلطان، مؤخراً أغنية للشعب الفلسطيني عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، والتي بدأت في تسجيلها بعد استشهاد الصحفية شيرين أبوعاقلة، وتحمل عنوان "بلادي فلسطين" من كلمات الشاعر رامي اليوسف، من الحان طوني سابا، تحت إشراف المخرج وائل عز الدين.



وشاركت صفاء سلطان فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.



مسلسل" مع وقف التنفيذ" بطولة مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.