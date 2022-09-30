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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادية الجندي: أفلامي بتكسر الدنيا ولا أختار أي فنانة لأداء سيرتي الذاتية

نادية الجندي
نادية الجندي

أكدت النجمة نادية الجندي، عدم شعورها بالغيرة من أحد زميلاتها الفنانات خلال مشوارها الفني، قائلة: "عمري ما حسيت بالغيرة من حد وعمري ما تمنيت دور مكان زميله لأن كل واحد ربنا بيكتب له رزقه ونصيبه وشغله ومش لازم الواحد يبص في أيد اللى في غيره".

 

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وأوضحت نادية الجندي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها كلما كانت تشعر بنجاح زميل تبادر بالاتصال به وتهنئته وتشجعه، مضيفة: "ببقى عايزة الزملاء ينجحوا ومش غيرة وحقد وأنا افلامي كانت بتنجح وتكسر الدنيا".

 

أفلامي جيدة ثابتة وأثر والناس بتستمتع بيها

 

وعن رأيها في الفنانة التي تؤدي السيرة الذاتية لها في عمل فني، ردت نادية الجندي، قائلة: "لا اختار أي فنانة تؤدي عمل السيرة الذاتية لي، وأفلامي جيدة ثابتة وأثر والناس بتستمتع بيها".

 

 

 

نادية الجندي الفنانة نادية الجندي أسما إبراهيم “حبر سري نادية

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