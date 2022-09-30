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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاطمة كشري عن بحث نادية الجندي عن عريس: بسبب الحقن اللي في وشها

صدى البلد

علقت الفنانة فاطمة كشري، على تصريحات الفنانة نادية الجندي بشأن بحثها عن زوج بعد تخطيها سن الثمانين وحديثها عن فتى أحلامها، قائلة: "شكلها ده بسبب الحقن اللي بتاخدها في وشها، دي شوقتني للزواج".

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نادية الجندي: عادي لو اتجوزت حد أصغر مني والشائعات حولي كثيرة

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وأضافت الفنانة فاطمة كشري خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أول فيلم شاركت فيه كان مع الفنان نور الشريف في فيلم صراع الأحفاد، وثاني فيلم كان كتيبة الإعدام، وأول أجر تقاضيته 10 جنيهات.

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وتابعت الفنانة فاطمة كشري: مثلي الأعلى الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل فريد شوقي، مضيفة: "كنت في مرة ماشية في الطريق رايحة اشترى تلاجة لقيت زحمة كتير ولما سألت عرفت إنهم بيصوروا فيلم وعرفت الأوراق المطلوبة وحضرتها وقدمت".

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نادية الجندي: أنا نشيطة جدا وعمري ما هعتزل الفن تماما ..فيديو

كشفت الفنانة نادية الجندي، عن تفاصيل وأسرار عن حياتها الشخصية، بالإضافة إلى الحديث عن علاقتها بالشائعات، وأجابت  على أسئلة البرنامج بكل صراحة ووضوح.

وعلقت "نادية الجندي" خلال لقائها مع الإعلامية "اسما ابراهيم" في برنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة  "القاهرة والناس" مساء اليوم، على شائعات ارتباطها قائلة: "الشائعات كترت حواليا أوي الفترة اللي فاتت بخصوص الارتباط والجواز".

 

وقالت "نادية الجندي": "بغض النظر عن اني مش ببص للشائعات دي ولا بتشغلني بس ليه لا ليه متجوزش ومرتبط.. انا كمان مش بس مش عندي مانع اني اتجوز في الوقت الحالي انا كمان عندي مواصفات لفتى احلامي".


مواصفات فتى أحلامها


وأعلنت مواصفات فتى أحلامها قائلة: "لازم يكون راجل وأحس أنه قد المسؤولية، ولازم احس بالحنان والأمان والصدق معاه، لازم يكون محبوب بين الناس عشان اقدر اعيش معاه".

وأضافت"نادية الجندي": "أنا عارفة أن الصفات دي مش موجودة في الزمن بتاعنا ده، وبالنسبة لي في مواصفات تانية للراجل غير سنه، متابعة : "عادي جدا لو اتجوزت حد أصغر مني لان مفيش قانون بيحط سن معين بين الراجل والست".


 

فاطمة كشرى خط احمر نادية الجندي فتى أحلامها

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