نادية الجندي: عادي لو اتجوزت حد أصغر مني والشائعات حولي كثيرة

كشفت الفنانة نادية الجندي، عن تفاصيل وأسرار عن حياتها الشخصية، بالإضافة إلى الحديث عن علاقتها بالشائعات، وأجابت على أسئلة البرنامج بكل صراحة ووضوح.



وعلقت "نادية الجندي" خلال لقائها مع الإعلامية "اسما ابراهيم" في برنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس" مساء اليوم، على شائعات ارتباطها قائلة: "الشائعات كترت حواليا أوي الفترة اللي فاتت بخصوص الارتباط والجواز".



وقالت "نادية الجندي": "بغض النظر عن اني مش ببص للشائعات دي ولا بتشغلني بس ليه لا ليه متجوزش ومرتبط.. انا كمان مش بس مش عندي مانع اني اتجوز في الوقت الحالي انا كمان عندي مواصفات لفتى احلامي".



مواصفات فتى أحلامها



وأعلنت مواصفات فتى أحلامها قائلة: "لازم يكون راجل وأحس أنه قد المسؤولية، ولازم احس بالحنان والأمان والصدق معاه، لازم يكون محبوب بين الناس عشان اقدر اعيش معاه".



وأضافت"نادية الجندي": "أنا عارفة أن الصفات دي مش موجودة في الزمن بتاعنا ده، وبالنسبة لي في مواصفات تانية للراجل غير سنه، متابعة : "عادي جدا لو اتجوزت حد أصغر مني لان مفيش قانون بيحط سن معين بين الراجل والست".