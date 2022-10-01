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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مطوري القاهرة الجديدة: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص بالعاصمة الإدارية قرارا صائبا

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

قال المهندس أحمد أمين مسعود، عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص للدخول لتطوير مساحات سواء عمراني متكامل أو تجاري إداري في العاصمة الإدارية قرار صائب جدا.

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وأضاف المهندس أحمد أمين مسعود، عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تعمير”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”،: “هذا القرار سيدفع بشكل كبير جدا حركة العمران والمقاولات على أرض الواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة”.


وأشار: “سيكون هناك حجم طلب كبير على الوحدات السكنية سواء الفيلات أو الشقق لأن أغلبية المطورين الذين دخلوا العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة كانوا يركزون بشكل كبير على المشاريع التجارية والإدارية”.
 

مطوري القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة القطاع الخاص العاصمة الادارية المهندس أحمد أمين مسعود

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