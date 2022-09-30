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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناصر للتطوير العقاري: العاصمة الإدارية تضم كل عوامل النجاح

ناصر الطباخ رئيس
ناصر الطباخ رئيس شركة، الناصر للتطوير العقارى

قال المهندس ناصر الطباخ رئيس شركة الناصر للتطوير العقارى إن الشركة بدأت عملها منذ 4 سنوات مع انطلاق العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الطباخ خلال حواره مع برنامج "البوصلة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم حنان موج ، أن شركة الناصر للتطوير العقارى كانت من أوائل الشركات التى حجزت أراضى لإقامة مولات إدارية جديدة فى العاصمة الإدارية.

الدولة المصرية

وتابع  رئيس شركة الناصر للتطوير العقارى، أن الدولة المصرية شهدت استقرارا كبيرا للغاية، مما كان محفزا للشركة، المشاركة فى النهضة التى عمت مصر فى ظل استقرار الأوضاع.

وأكد رئيس شركة الناصر للتطوير العقارى، أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم كل العوامل التى يبحث عنها المستثمرون لإقامة مشروعات ضخمة تخدم أهداف التنمية.

الدولة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية التنمية قناة صدي البلد

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