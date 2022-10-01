نبيلة عبيد وعادل إمام ومنى ذكي .. تصريحات نارية لأول مرة من نادية الجندي .. وتؤكد : عايزة زوج بهذه المواصفات

أطلقت الفنانة نادية الجندي، في حوار مع الإعلامية أسما ابراهيم، مقدمة برنامج حبر سري، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، عدة تصريحات نارية، نرصدها في سياق التقرير التالي:

رسالة خاصة من نادية الجندي للفنانة نبيلة عبيد

وجهت الفنانة نادية الجندي، رسالة للفنانة نبيلة عبيد، معبرة عن عميق تقديرها واحترامها لها.



وقالت نادية الجندي، للفنانة نبيلة عبيد، إن :"بلبل ربنا يديكي الصحة أهم حاجة".



ووجهت نادية الجندي، رسالة للفنانة الراجل شادية، قائلة :"أقول لشادية مكانك فاضي، ومحدش يقدر يملاه، والفنان الحقيقي لا يموت".



وتابعت الفنانة نادية الجندي، أنه :"كانت تربطني علاقة صداقة مع الفنانة شمس البارودي، َوعملت معها في أعمال فنية، وربنا يبارك فيكي وفي زوجك حسن يوسف".





رسالة غير متوقعة من نادية الجندي للفنانة منى زكي

وجهت الفنانة نادية الجندي، رسالة للفنانة منى زكي، معبرة عن عميق حبها وتقديرها واحترامها لها وأدائها في الأعمال الفنية.



وقالت نادية الجندي، إن :"احب أن اقدم أعمال فنية مع الفنانة منى زكي، واحساس منى زكي في التمثيل رهيب، واختياراتها حلوه".



وأضافت نادية الجندي، أنه :"انا متابعة متى زكي، وتقدم أداء متميز، واحب التمثيل اللي الفنان بيغير جلده، وبيكون عنده تحدي، وهي بتقدم أدوار كلها عبقرية".



امتلك حاسة سادسة اكتشف بها الكذاب والمخادع وهذا شرط ارتباطي

أكدت النجمة نادية الجندي، أن أمنيتها في الرجل الذي تريد أن ترتبط به أن يكون رجل بكل مواصفات الرجولة بمعنى أن يكون شخص حنين وطيب ويكون راقي في الحياة وسند لها، وذلك في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس.

وقالت نادية الجندي، إنها انسانة عاطفية ورومانسية وتثق في المحيطين بها وهذا ما يسبب لها مشاكل ولكن في النهاية يكشف الله لها المخادعين، مضيفا: "حتى لو خدعت فترة ربنا يعطيني انذار وبقى عندي حاسة سادسة قوية بتعرفني طبيعية اللي أمامي".

وتابع: "الحاسة السادسة اللي بقت عندي علطول بتكشف لي اللي أمامي وهل الشخص اللي أمامي صادق ولا كاذب ولا خادع وانا بمشي ورا احساسي وإحساسي عمره ما يخدعني".





لم يكن هناك مجال لفنان ينزل بفيلم وقعت عرض أفلامي وعادل إمام

أكدت النجمة نادية الجندي، أن أفلامها وعادل إمام كانت الأكثر استحواذ على دور العرض السينمائي حينما يعرضان في نفس التوقيت، قائلة: "لما كنت بنزل أنا وعادل إمام مكنش في مجال لحد ينزل تاني، ولما كنا بننزل بأفلامنا كل دور العرض بتبقى محجوزة لنا".

وأوضحت النجمة نادية الجندي، أن الفنان لا يستطيع أن يخدع الناس في السينما والحكم يكون لشباك الإيرادات بينما التلفزيون قد يحدث فيها خداع وتزعم بأن كل فنان هو الأكثر مشاهدة.

واستكملت: "في السينما محدش يقدر يخبئ ضوء الشمس وفي السينما متقدرش تخدعي الناس، وكان في إيرادات وشباك تذاكر واستمرار الفيلم في دور العرض لأسابيع قد ايه والتلفزيون ممكن يحصل فيه خداع".



علاقتي مع محمد مختار أكثر من زوجين وطلاقنا قسمة ونصيب

أكدت النجمة نادية الجندي، أن علاقتها بالمنتج الكبير محمد مختار قوية للغاية رغم انفصالهما، قائلة: "طلاقي من محمد مختار قسمة ونصيب وكل حاجة مكتوبة وكل مرحلة لها وضعها ولكن أنا ومحمد مختار حاليا أكثر من زوجين وبينا العشرة والحب".

وأضافت الفنانة نادية الجندي، أن العلاقة بينها وبين محمد مختار أكثر مما يتخيله أحد وأنهما اخوات واصدقاء ودائمين الاستشارة لبعض، مؤكدة أن محمد مختار منتج كبير في السينما.

وتابعت: "اللي بينا شيء لا يتخيله أحد أخ وصديق ونستشير بعض في كل حاجة وهو انسان كويس، وشوفنا مع بعض أيام جميلة ونجاحات وعلاقتي به الآن أقوى من أي زوجين وكلها احترام وحب"، مشيرة إلى أنها تشعر بالفنان صاحب الموهبة وتتوقع له النجاح.



أبويا كان متدين ومن عائلة محافظة ورافض دخولي الفن

عبرت النجمة نادية الجندي، عن تأثرها الشديد بفقدان والدتها وأنها كانت سبب دخولها للوسط الفني، قائلة: "وفاة والدتي آلمتني قوي وأمي كانت سبب دخولي الفن وأكثر واحدة شجعتني ادخل الفن وكان ممنوع أدخل الفن".

وأضافت نادية الجندي، "بابا كان من عائلة محافظة ومتدين وكان مانع أني اشتغل في الفن وأمي قالت له ليه رافض؟، وشجعتني وأقنعته وقالت له الفن شيء جميل وهي بتحافظ على فنها وتحب نفسها".

وتابعت : "والدي كان شايف الفن وسط صعب ومش هقدر أتأقلم معاه، وفي النهاية والدي واقف عملي بالفن بشرط مشاركة أمي معايا والتحرك خلال التصوير، وثاني شرط اكمل دراستي"، مؤكدة تأثرها نفسيا جدا بفارقها خاصة وأن الأم لا تنسى.



أفلامي كانت بتكسر الدنيا ولا اختار أي فنانة لأداء سيرتي الذاتية

أكدت النجمة نادية الجندي، عدم شعورها بالغيرة من أحد زميلاتها الفنانات خلال مشوارها الفني، قائلة: "عمري ما حسيت بالغيرة من حد وعمري ما تمنيت دور مكان زميله لأن كل واحد ربنا بيكتب له رزقه ونصيبه وشغله ومش لازم الواحد يبص في أيد اللى في غيره".

وأوضحت نادية الجندي، أنها كلما كانت تشعر بنجاح زميل تبادر بالاتصال به وتهنئته وتشجعه، مضيفة: "ببقى عايزة الزملاء ينجحوا ومش غيرة وحقد وأنا افلامي كانت بتنجح وتكسر الدنيا".

وعن رأيها في الفنانة التي تؤدي السيرة الذاتية لها في عمل فني، ردت قائلة: "لا اختار أي فنانة تؤدي عمل السيرة الذاتية لي، وأفلامي جيدة ثابتة وأثر والناس بتستمتع بيها".