بعد 4 سنين حب وخطوبة شهور.. شاب يهدد حبيبته بـ صور مفبركة

خطوبة لمدة شهور وما قبلها فترة معرفة وحب قاربت الأربع سنوات، هكذا كانت العلاقة بين شاب وفتاة في الجيزة، إلا أن المشكلات والمشاحنات دبت في شهور خطوبة الفتاة على الشاب، وحالت دون إكتمالها فقد قررت الفتاة إنهاء خطوبتها وهو ما قوبل بالرفض من جانب الشاب ووضع مخطط شيطاني لإجبارها على العودة مرة أخرى له.

شاب تعرف على فتاة ونشبت بينهما علاقة حب وتعارف لمدة 4 سنوات، وتقدم لـ خطوبة الفتاة ووافق أهلها به وتمت خطوبة الفتاة عليه، ومرت شهور خطوبة حدثت خلالها بعض المشاكل فقامت الفتاة بفسخ تلك الخطوبة إلا أن الشاب رفض ذلك، وحاول أن يعود إليها من جديد ولكن باءت محاولاته بالفشل فقرر أن يسلك طريق الشيطان لإجبارها على العودة.

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القصة الكاملة لـ شاب ابتز فتاة بعد فسخ الخطوبة

خطط الشاب لإنشاء حساب على منصة التواصل الإجتماعي - فيسبوك - وايضا برنامج التوصل - واتس آب - ثم جهز صورا مفبركة ومركبة للفتاة منافية للآداب وخادشة للحياء، وقام بإرسالها للفتاة مع رسائل تهديد بفضحها وذلك ظنا منه أنها وسيلة للضغط عليها للعودة إليه من جديد.

ابتزاز فتاة

ما أن وصلت الصور المفبركة والرسائل إلى الفتاة المجني عليها، حتى حاولت عدم الإنصات له إلا أنه أستمر في أفعاله مدة وصلت لشهور وتجاوزت حتى وصلت إلى عام، حتى قررت الفتاة إبلاغ والدها وتقدمت بمحضر رسمي في قسم شرطة بولاق تتهم الشاب بأنها كانت تربطها به علاقة خطوبة لمدة شهور وما أن تم فسخ تلك الخطوبة حتى قام الشاب بإبتزازها وتهديدها للعودة اليه.

بعد تحرير الفتاة محضرا في الشاب المتهم بقيامه بتهديدها برسائل وصور مفبركة ومركبة خادشة للحياء عبر منصة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وبرنامج التواصل - واتس آب - باشرت النيابة العامة التحقيقات، وتبين قيام الشاب المتهم بابتزاز الفتاة التي كانت تربطه بها علاقة خطوبة بصور خادشة للحياء.

شاب يبتز فتاة

كما كشفت التحقيقات قيام الشاب بابتزاز الفتاة التي كانت تربطها به علاقة خطوبة ظنا منه أنها طريقة لأنصياعها له من أجل العودة إليه من جديد كرها، فقام بإنشاء حساب عبر منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، وبرنامج التواصل - واتس آب - وأرسل إليها رسائل وصور مفبركة ومركبة خادشة للحياء ومنافية للآداب.

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كما شرحت تحقيقات القضية التي حملت رقم 1137 لسنة 2022، قيام الشاب بملاحقة الفتاة بمحاولات عديدة إلا أنها باءت جميعها بالفشل فقرر ارتكاب أفعاله لإبتزازها وتهديدها على مدار عام كامل حتى حررت الفتاة محضر في قسم الشرطة ضده.

وأستمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال الفتاة، وأيضا إعترافات الشاب المتهم بإبتزازها وتهديدها والذي أكد خلال التحقيقات بأنه لم يقصد من قيامه بإرسال صورا خادشة للحياء مفبركة من أجل إيذاء الفتاة ولكنه أراد فقط العودة إليها لأنه يحبها ويريد الارتباط بها.

كما قرر الشاب خلال التحقيقات بأنه على علاقة بالفتاة قبل 4 سنوات من الخطوبة وأن فترة خطوبة الشاب والفتاة أكملت شهور إلا أنها تضمنت بعض المشكلات والمشاحنات التي أدت لقيام الفتاة بفسخ الخطوبة وأمرت النيابة بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات المختصة.

ابتزاز فتاة

وقررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبدالناصر محمد، بمعاقبة الشاب المتهم بتهديد وابتزاز فتاة في بولاق الدكرور بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه من نشره صورا خادشة للحياء خاصة بالفتاة على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و"واتس آب".