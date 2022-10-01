نقل مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي خارج ستاد القاهرة.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك على صعوبة إقامة مباراة الفريق الأبيض أمام فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها الاستاد في الفترة الحالية.

وشدد المصدر على أن الزمالك سيخوض لقاء العودة أمام بطل بوروندي باستاد الجيش ببرج العرب في ظل صعوبة إقامة المباراة باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك حدد من قبل ملعبي ستاد القاهرة والجيش ببرج العرب لاستضافة مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر الجاري