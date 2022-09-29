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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستعيد خدمات حسام عبد المجيد قبل مواجهة فلامبو البوروندي

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات حسام عبد المجيد مدافع الأبيض قبل مباراة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وكان اللاعب يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، مما تسبب في غيابه عن مباراة إيليكت التشادي الماضية في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مصدر بالجهاز الفني للأبيض أن حسام عبد المجيد سيشارك بصورة طبيعية في التدريبات خلال الفترة المقبلة استعدادا للمباريات المقبلة.

وفي سياق متصل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء بطل بوروندي يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

الزمالك حسام عبد المجيد فلامبو البوروندي إيليكت دوري ابطال افريقيا

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