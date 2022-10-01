بعد انضمام 4 مناطق.. مسؤول روسي يلمح لاستعداد موسكو ضم أراض أوكرانية أخرى

أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2014، سيرجي أكسيونوف، اليوم السبت، أن عملية انضمام جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، في أوكرانيا إلى روسيا، هي مجرد استعادة للعدالة التاريخية، ولن تكون الأخيرة.

وقال أكسيونوف عبر حسابه على تطبيق "تليجرام" حول عمليات الضم: "إنها استعادة للعدالة التاريخية. كل شيء يسير على ما يرام، الرئيس قال بوضوح نحن نعود إلى الحدود التاريخية، العالم الروسي يعود إلى هذه الحدود، ولذلك فإن شعور الفخر بالبلد، وبالرئيس، وبقراراته كله صحيح".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق أمس، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون، الواقعتين في أوكرانيا، إلى الأراضي الروسية.

وتقول موسكو إن الاستفتاءات على انضمام المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا، جرت استنادا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري؛ وأظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا، بينما يعتبر أوكرانيا والغرب ما حدث ضم غير شرعي واحتلال للأراضي الأوكرانية.