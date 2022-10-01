أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة منذ بداية الشهر الجاري

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه عدد من قيادات الهيئة والشركة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة.

وحرص الفريق ربيع خلال جولته على متابعة سير العمل والاطمئنان على معدلات التطوير، حيث انتهت الشركة بالفعل من تطوير 120 حوضا على مساحة 240 فدانا، فيما يجرى العمل حالياً على تطوير 272 حوضا أخرى على مساحة 560 فدانا، بنسبة إنجاز بلغت 80%، ومن المقرر انتهاء أعمال التطوير بالكامل بحلول شهر فبراير المقبل.

أعقب ذلك تفقد الفريق ربيع لأحواض الاسترزاع السمكي، حيث تعرف خلال جولته على معدلات الحصاد المتوقعة للأنواع المستزرعة، حيث بدأ موسم حصاد الجمبري بكميات بلغت 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري وحتى الآن، والمتوقع وصول إجمالي كميات الحصاد بعد انتهاء موسم الحصاد نهاية العام الجاري إلى 160 طن جمبري، فيما تترقب الشركة بدء حصاد موسم أسماك السهلية مطلع شهر أكتوبر من العام الجاري بكمية حصاد متوقعة قدرها 5 أطنان، بينما من المقرر أن تبدأ الشركة حصاد أحواض البلطي والعائلة البورية بداية شهر نوفمبر من العام الجاري بإجمالي كميات متوقعة 130 طنا، على أن يعقبه بدأ حصاد أحواض الدنيس بداية شهر ديسمبر بإجمالي كميات متوقعة 800 طن.

كما تابع رئيس الهيئة نتائج تقدم الأعمال الإنشائية بالمباني الإدارية وأماكن الإعاشة للعاملين، وكذلك المسجد والسور الخارجي المحيط بالمزرعة.

وأكد الفريق ربيع أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من المزارع السمكية وزيادة كميات الإنتاج المستزرعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني من الأسماك داخل مصر وتلبية احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين من الأسماك عالية الجودة ومنخفضة التكلفة.

في ختام جولته، حرص الفريق ربيع على توجيه كلمة للعاملين بالشركة، مثمناً مجهوداتهم في الارتقاء بمعدلات إنجاز تطوير الأحواض ودورهم في زيادة كميات إنتاج الأسماك، وطالبهم باستمرار بذل الجهد والعمل للحفاظ على هذه المعدلات من الإنجاز والإنتاج.