كولر عنده قناعة.. فرج عامر: طاهر محمد طاهر وكهربا هيكونوا نجوم الدوري

نشر فرج عامر تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر:"كولر عندة قناعة بطاهر محمد طاهر وبكهربا ومتوقع أن يكونا من نجوم الدوري العام المصري هذا العام".

وأعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، رحيل 10 لاعبين عن صفوف فريق الأهلي، خلال الفترة المقبلة، يتقدمهم اللاعب حسين الشحات.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “أكثرمن 10 لاعبين على الأقل حيكونوا جاهزين للانتقال النهائي أو الإعارة من الأهلي خلال الأسبوع القادم أو في يناير يتقدمهم الشحات”.

كان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع 3 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وهم: شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" إضافة إلى البرازيلي برونو سافيو.