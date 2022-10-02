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رئيس التحرير
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ديني

هل سورة طه تيسر الزواج للبنات؟.. شاهد رد الافتاء

صدى البلد

هل سورة طه تيسر أمور الزواج؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وذلك خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" المذاع عبر فضائية "الحياة". 

وأجاب “عبد الرازق”، قائلاً  إنه توجد سور نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على فضائل معينة لها، وتوجد سور أيضًا ليس فيها نص على فضيلة معينة، إلا باستثناء أن فيها اسم الله الأعظم.

وأشار إلى أنه لا يوجد ارتباط ما بين سورة "طه" وتيسير الزواج، مشيرًا إلى أن أي دعاء لله رب العالمين، مع الأخذ بالأسباب ييسر الزواج، وكل الأسباب الميسرة إلى الرزق تيسر الزواج أيضا.

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هل سورة طه لها علاقة بتيسير أمور الزواج؟


أوضح عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر أن الأمور التي تيسر الرزق هي قراءة القرآن الكريم إجمالًا، والاستغفار، والتسبيح، والصلاة على سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم- وتقوى الله، مستشهدا في ذلك بقول الله- تعالى- في سورة الطلاق ”وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا"، وفي حديث ورد عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي اللَّه عنْهُما قَال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ" رواه أبو داود.

 

وأشار إلى أنه يوجد ارتباط عجيب في سورة “طه” في منتهى العجب ويكشف أحد أسرارها ويحدد علاج مشاكلنا، وهو في أول السورة "طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى"، وفي آخرها "فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى"، وفي أول السورة أيضا "كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا* وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا"، وفي آخر السورة "فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ".

 

"هل يجوز اخراج الصدقة بنية الزواج؟ وهل سورتا طه والاحزاب تُيَسِّران الزواج كما يشاع؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

 

 وأجاب "ممدوح"، قائلًا: “بخصوص قراءة سورة طه والأحزاب لتيسير الزواج؛ لا أعلم، لكن قراءة القرآن لأى مطلب؛ مشروعة”.

 

وتابع: “أما بخصوص إخراج الصدقة بنية الزواج؛ فيجوز، ولا شيء فى ذلك”. 

 

أفضل دعاء لتيسير الزواج


يفضل الدعاء في قيام الليل وآخر ساعة من الجمعة وبين الآذان والإقامة لأنها ساعات مباركة، والدعاء قد يكون من بعض آيات القرآن الكريم كما ورد في سورة مريم عندما دعا سيدنا زكريا ربه وقال : " ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين " . 


وهذا الدعاء يصلح كـ دعاء تيسير الزواج أو يصلح لمن تاخر في الإنجاب ، ويقول بعض العلماء ان دعاء سيدنا زكريا من اراد الزواج فليواظب عليه ويكرره في السجود أثناء الصلاة وبين الأذان والإقامة وفي قيام الليل . وهناك ـأدعية أخرى منها ..


اللهمّ بحقّ قولك: (وَاللَّـهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)، وبحقّ قولك: (إِنَّ اللَّـهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، وقولك الحقّ: (بَدِيعُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ) .


اللهمّ اجمع بيننا بالحق، وافتح بيننا بالحق، وأنت الفتّاح العليم، وقولك: (وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزواجِكُم بَنينَ وَحَفَدَةً) .اللهم ارزقني زوجًا تقرّ به عيني وتقرّ بي عينه. اللهمّ إني أعوذ بك من تأخّر الزواج وبطئه، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا استحق

أفضل دعاء لتيسير الزواج هل سورة طه لها علاقة بتيسير أمور الزواج هل سورة طه تيسر أمور الزواج

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