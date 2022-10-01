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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة مرعبة.. موجة مدمرة تضرب شواطئ ميامي الامريكية.. شاهد

اعصار
اعصار

قال مسؤولون في جنوب  ولاية فلوريدا إن 6 أشخاص أصيبوا، عندما اجتاحت موجة هائلة عبر رصيف في ميامي واصطدمت بالصخور بعد مرور الإعصار إيان.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”،  التقط مقطع الفيديو اللحظة المرعبة التي ضربت فيها كتلة المياه، العديد من المشاة بعد رحيل الإعصار الكارثي إيان.

لقطات مرعبة

واشارات الصحيفة إلى أن  جنوب فلوريدا نجت من تأثير كبير من العاصفة، وكانت هناك سماء زرقاء مشمسة يوم الجمعة عندما ضربت الموجة الهائلة الشواطئ.

وتحطمت الموجة على الرصيف يوم الجمعة حوالي الساعة 10:45 صباحًا بالقرب من ساوث بوينت بارك في ميامي بيتش، وتم نقل أربع نساء ورجلين إلى المستشفى بعد إصابتهم.

وقالت المتحدثة باسم المدينة ميليسا برتيير إن الضحايا أصيبوا بجروح طفيفة وتم إغلاق المنطقة حتى إشعار آخر. 

وبقيت الأعلام الحمراء مزدوجة على الشاطئ ، محذرة الآخرين من أنه ليس من الآمن الذهاب إلى الماء ، حسبما أعلنت Miami-Dade Fire Rescue في منتصف الصباح تقريبًا. 

ونجت جنوب فلوريدا من التأثيرات الرئيسية لإعصار إيان، دفعت المد والجزر مستويات سطح البحر بمقدار قدم أو قدمين أعلى من المعتاد ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة. 

وينتشر تنبيه الأمواج العالية حتى الساعة 8 مساءً ، وهناك أعلام حمراء مزدوجة ، ما يعني أن المحيط مغلق أمام الجمهور.
 

ميامي ولاية فلوريد الإعصار إيان ديلي ميل العاصفة

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