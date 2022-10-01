وكيل تعليم بورسعيد تبدي ارتياحها لجاهزية المدارس

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد اليوم، عددا من الإدارات التعليمية والمدارس الواقعة في نطاقها للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ غدا.

وكيل تعليم بورسعيد تشيد بجاهزية مدارس إدارة شمال التعليمية

وقالت وكيل وزارة تعليم بورسعيد، أن هذه الجولة التفقدية تهدف للوقوف على مدى جاهزية واستعدادات المدارس لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد والعمل الفوري على حل أي معوقات قد تحول دون انتظام الدراسة بها.

وكيل تعليم بورسعيد تشيد بجاهزية مدارس إدارة شمال التعليمية

وأشارت الدكتورة هالة، إلى أنها تفقدت ديوان إدارة شمال التعليمية وأقسامها وذلك برفقة الدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شمال التعليمية ووكيلها شريف كامل، حيث اطمأنت على انتظام سير العمل بالإدارة والتكليفات الصادرة لرؤساء الأقسام المعنية بعمل متابعات على مدارس الإدارة.

وكيل تعليم بورسعيد تشيد بجاهزية مدارس إدارة شمال التعليمية

كما تفقدت وكيل الوزارة مقر إدارة جنوب التعليمية بمدرسة بورسعيد الثانوية الفندقية برفقة مديرها العجمي فرح ووكيلها محمود طاهر بالإضافة إلى تفقد مبنى فندق المدرسة والغرف المتاحة به وعددها ٥٢ غرفة فندقية وكذلك صالة الاحتفالات، حيث استمعت لشرح واف من مدير المدرسة سيد عوف حول المدرسة وأقسامها.

وأبدت الدكتورة هالة عبد السلام، ارتياحها أثناء تفقدها لمدارس الشهيد محمد الحسيني الأساسية والرسوة الأساسية ومحمد مهران بالحي الإماراتي للوقوف على الموقف النهائي لاستعدادات تلك المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب بالشكل اللائق تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.