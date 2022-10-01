بالأبيض.. أسما إبراهيم تتألق بإطلالة تبهر جمهورها | شاهد

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة.



وظهرت أسما بإطلالة جذابة وهي ترتدى فستانا باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا بطريقة أنيقة.

وكانت أسما إبراهيم قد ارتبطت بالمطرب موسى منذ عدة شهور في سرية تامة؛ حيث رفضت الإعلان لحين الارتباط رسميا واحتفلت بخطوبتها في سرية منذ 3 أشهر.

ووجه المطرب موسى رسالة رومانسية للإعلامية أسما إبراهيم ؛ وذلك بعدما كشف صدى البلد عن خطوبتهما.

وكتب موسى لـ أسما عبر حسابه على انستجرام "الف مليون مبروك يا حبيبة قلبي وإن شاء الله السيزون التالت يكسر الدنيا " لترد أسما إبراهيم عليه " بحبك".

أسما إبراهيم وحبر سري:

يحل الفنان حميد الشاعري ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم، في ثالث حلقات الموسم الثالث من برنامج حبر سري، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.



مواعيد برنامج حبر سري

يذاع برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس و الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، مستضيفةً العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.





