خلال شهر .. الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 18 مليار جنيه .. فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهودها خلال شهر فى قضايا التهرب الضريبى عن ضبط (10653) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (18,723,665,749 مليار جنيه) – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (24٫285٫992 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (173) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة (إتجار فى النقد الأجنبى – تعامل فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تهريب جمركى – إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام – غسل أموال – كسب غير مشروع).. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (370,225,588 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط (134) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة "عملات محلية وأجنبية" .. بما يعادل (205,868,368 جنيه).

كما تم ضبط (45) قضية بإجمالى (19) متهم فى مجال (الجرائم المصرفية "النصب والإحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول").. بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل (1,012,000 جنيه).

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .