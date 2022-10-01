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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قادماً من الاتحاد السكندري.. سموحة يعلن الحصول على خدمات بنجامين بواتنج

الغاني بنجامين بواتنج
الغاني بنجامين بواتنج

أعلن مسئولي نادي سموحة برئاسة وليد عرفات، عن التعاقد مع الغاني بنجامين بواتنج قادما من نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سموحة على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، معلقة: “نرحب بلاعبنا الجديد المهاجم الغاني بنجامين بواتنج قادماً من نادى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة”.

 

هيبعد شهرين عن الملاعب | دخول أجاي غرفة العمليات بـ إصابة قوية

 

ويخضع المهاجم النيجيرى جونيور أجاى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بتادي سموحة لعملية جراحية بعد قليل بأحد مستشفيات بعد إصابته في إحدى مباريات الفريق الودية.


وكشف أحمد رمضان طبيب الفريق أن فترة غياب جونيور أجاي عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين ونصف للعودة لخوض المباريات.

وتعرض جونيور أجاي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه التي أقيمت أمس أمام القناة على هامش استعدادات الموج الازرق لبطولة الدوري المصري

وتم نقل اللاعب النيجيري الذي سبق له تمثيل النادي الأهلي لمستشفي قريب من سموحة بسيارة إسعاف من أجل الخضوع لأشعة وفحوصات وتحديد حجم إصابته.

نادي سموحة الدوري المصري الاتحاد السكندري بنجامين بواتنج الغاني بنجامين بواتنج

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