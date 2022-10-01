المقاهي الساعة 12 والمولات 10.. اعرف مواعيد الغلق في الشتاء |فيديو

أكد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم تطبيق مواعيد الغلق للمحال العامة والمطاعم والمولات صيفا وشتاء للعام الثالث على التوالي.

وقال خالد قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "وزير التنمية المحلية أكد على أهمية تطبيق مواعيد الغلق".

وتابع خالد قاسم: "مواعيد غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم في 12 مساء وتمتد ساعة واحدة يومي الخميس والجمعة والأعياد والإجازات الرسمية".

وأكمل خالد قاسم: "خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم مستمرة على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء".

ولفت خالد قاسم: "المحال التجارية والمولات تفتح 7 صباحا وتغلق الـ 10 مساء في فصل الشتاء"، مضيفا: "يتم العمل على اتباع خطة لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الإنارة بالوزارات والشوارع والطرق".