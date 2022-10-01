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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المقاهي الساعة 12 والمولات 10.. اعرف مواعيد الغلق في الشتاء |فيديو

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم تطبيق مواعيد الغلق للمحال العامة والمطاعم والمولات صيفا وشتاء للعام  الثالث على التوالي.

 

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وقال خالد قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "وزير التنمية المحلية أكد على أهمية تطبيق مواعيد الغلق".

وتابع خالد قاسم: "مواعيد غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم في 12 مساء وتمتد ساعة واحدة يومي الخميس والجمعة والأعياد والإجازات الرسمية".

وأكمل خالد قاسم: "خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم مستمرة على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء".

ولفت خالد قاسم: "المحال التجارية والمولات تفتح 7 صباحا وتغلق الـ 10 مساء في فصل الشتاء"، مضيفا: "يتم العمل على اتباع خطة لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الإنارة بالوزارات والشوارع والطرق".

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