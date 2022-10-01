قفزة الثقة مفتاح النجاح.. أهم اختبارات اللياقة البدنية للالتحاق بالكليات العسكرية| تفاصيل

كشف العقيد إسلام صبري قائد جناح التربية الرياضية بـ الأكاديمية العسكرية المصرية، تفاصيل أهم اختبارات اللياقة البدنية للالتحاق بالكليات العسكرية.

وقال صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "درع الوطن" والمذاع عبر قناة "تن"’،:" قفزة الثقة هى أول اختبار يخضع له الطالب المتقدم للالتحاق بالكلية الحربية.

وأوضح:" إذا اجتاز الطالب قفزة الثقة فأنه يجري باقي الاختبارات، أما إذا فشل لا يستكمل الاختبارات، وتكون قفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر، حيث تقيس الشجاعة والثقة في النفس والسرعة في اتخاذ القرار.

ونوه بأنه بعد اجتياز الطالب اختبار قفزة الثقة؛ يخضع لاختبار الضاحية لمسافة 1.5 كيلو، ثم اختبار السرعة، ثم اختبار التوازن، ومجموعة أخرى من الاختبارات الرياضية، مثل: البطن والعقلة والضغط.

