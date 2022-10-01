حفل ختام الدورة العلمية الدولية الثانية لاتحاد الإذاعات الإسلامية الاثنين المقبل

تُختتم الاثنين المقبل ٣ اكتوبر الجاري فعاليات الدورة العلمية الدولية الثانية بالقاهرة ، لاتحاد الإذاعات الإسلامية ، تحت رعاية مختار جمعة وزير الأوقاف ، و عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية ، والتي اقيمت تحت عنوان " التعايش السلمي والتسامح الديني بين التنظير والتطبيق " في الفترة من السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي وحتي الرابع من من شهر اكتوبر الجاري

وبحضور نخبة من كبار العلماء فى مجال الدين و الإعلام و الثقافة و فنون العمل الإعلامى الإذاعى و التليفزيونى .

وسيقام حفل التخرج بمقر وزارة الاوقاف الساعة ١١ صباحاً ، و سيقوم وزير الاوقاف ورئيس الإذاعات الإسلامية بتوزيع شهادات التخرج و تكريم جميع المشاركين بالدورة ، من اكثر من ٢٦ دولة عربية و إسلامية ، من رؤساء تليفزيونات ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين و المذيعين بالدول الاعضاء .

و يذكر ان الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية كانت بمشاركة رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين و المذيعين ، و اقيمت باحد الفنادق الكبرى ، و تخللها جولة سياحية الى مدينة الغردقة ، و زيارات للاماكن الاثرية الاسلامية ، و العاصمة الإدارية الجديدة .



وعقدت الدورة في إطار التعاون والتنسيق التام بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد الإذاعات الإسلامية ، وبمشاركة ممثلين من هيئات الإذاعة والتلفزيون من ٥٧ دولة الأعضاء باتحاد الإذاعات الإسلامية في اربع قارات ، وبمشاركة كبار الإعلاميين و مقدمى البرامج ورؤساء التليفزيونات و الإذاعات ، من الدول العربية والاسلامية ، و حاضر بالدورة كبار اساتذة الاعلام بالجامعات المصرية و كبار استاذة و علماء الشريعة و الدين بوزارة الاوقاف و جامعة الازهر الشريف ، ومتخصصين في فنون الإعلام والإتصال التليفزيوني.